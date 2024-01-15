Как идут поиски провалившегося под землю автобуса в Павлодарской области, рассказали в МЧС

В Павлодарской области продолжаются поиски провалившегося под землю автобуса с людьми. Тяжелая техника работает в круглосуточном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в официальном Telegram-канале МЧС, на месте поисково-спасательных работ на территории АО "Майкаинзолото" продолжаются работы по расширению колонного пути для проезда техники ко дну обвала.

20 единиц тяжелой техники работают в круглосуточном режиме. Кроме того, за все время работ вывезены более 180 тысяч тонн грунта и горной породы.

Отмечается, что при приближении к центру воронки возрастает риск, связанный с осыпанием грунта бортов. Поэтому работы ведутся с соблюдением всех мер безопасности. Ведется постоянный мониторинг района обрушения для обнаружения сдвижения грунта.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 141 человек, 50 единиц техники, 1 кинологический расчет и 2 единицы БПЛА (дроны).

Техника на месте ЧП. Фото: t.me/qr_tjm

Место происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три пассажира – спасатели Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

5 января стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Позже появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса.

Глава МЧС рассказал, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся. Сегодня в Сети появилось видео падения автобуса под землю.