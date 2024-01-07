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Арендатора кафе, где произошел смертельный взрыв, задержали в Уральске

Опубликовано:

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Уральска
Место происшествия: instagram.com/batys_kz/

Правоохранители начали расследование по факту взрыва в кафе "Rizyq" в Уральске, где погибли три человека. Подозреваемого водворили в ИВС, передает портал "Мой город".

Как сообщили представители прокуратуры ЗКО, региональный департамент по ЧС начал досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц" по факту возгорания и гибели людей в кафе "Rizyq".

Подозреваемым в деле является арендатор кафе.

"Шестого января подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что межведомственной следственно-оперативной группой назначены необходимые экспертизы.

Другие подробности не разглашают в интересах следствия.

Взрыв и обрушение кафе в Уральске

Напомним, хлопок газа в двухэтажном кафе "Rizyq" произошел в ночь на 4 января. Обрушились стены здания, начался пожар.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон.

На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух человек, а затем и третьего погибшего.

Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.

В акимате ЗКО сообщали, что пятеро пострадавших находятся в многопрофильной городской больнице Уральска. Двое мужчин и две женщины были доставлены с сильными ожогами и получают лечение в реанимационном отделении, один мужчина – в травматологическом. Среди пострадавших также оказались двое граждан Узбекистана.

Ранее в Сети также появилось видео с моментом взрыва. Жители дома, который находится рядом с кафе, заявили, что в заведении якобы не соблюдались элементарные правила безопасности.

Также вчера о трагедии высказался отец одной из погибших – 19-летней Маргариты Мухаметжановой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054233-arendatora-kafe-gde-proizoshel-vzryv-zaderzhali-v-uralske/

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