Взрыв в кафе Уральска: здание обрушилось (фото, видео)

Взрыв произошел сегодня ночью в кафе в Уральске, здание обрушилось. В настоящее время производятся работы по разбору завалов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ЗКО.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 4 января в 02:07 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Сырыма Датова, 52.

По прибытии к месту вызова в 02:17 первого подразделения было установлено, что в двухэтажном здании кафе "RIZYQ" предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв. м. и площадью горения в 25 кв.м.

Пожар ликвидировали в 02:40.

На место происшествия выезжали спасатели, медики, полицейские, а также руководство ДЧС ЗКО, ГУ "СПиАСР", сотрудники акимата и Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по ЗКО.

В настоящее время силами ДЧС ЗКО и областного акимата проводятся работы по разбору завалов.

"Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе ДЧС ЗКО организована работа горячей линии по номеру: 8 (7112) 55-40-88", - отметили в ведомстве.

Напомним, днем 11 декабря 2023 года в жилом массиве Амангельды в Костанае в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей. На тот момент указывалось, что под завалами оказались семь человек.

На месте ЧП был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Позже в ДЧС Костанайской области проинформировали, что за первой медицинской помощью обратились 12 человек.

В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов были спасены два человека, еще один мужчина, по данным ведомства, был обнаружен без признаков жизни. Однако позже выяснилось, что он жив.

К вечеру 11 декабря стало известно, что поисковые работы завершены. Были спасены 12 человек, три человека погибли. После ЧП было начато досудебное расследование.