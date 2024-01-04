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Увеличилось число погибших при взрыве в кафе в Уральске

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Взрыв в кафе в Уральске
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/batysqaz_tjd

Под завалами разрушенного хлопком газа здания кафе в Уральске найдено тело третьего погибшего, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Западно-Казахстанской области.

Руководитель пресс-службы акимата ЗКО Ерхан Таткен сообщил корреспонденту NUR.KZ, что под завалами на месте взрыва в кафе в Уральске найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв происшествия увеличилось до трех.

Напомним, в ночь на 4 января произошел хлопок газа в двухэтажном кафе "RIZYQ" в Уральске. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 2:40.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, хлопок произошел от газового баллона. Спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали. На месте ЧП были обнаружены тела двоих погибших, их личности устанавливаются.

Также сегодня ночью на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области автобус ушел под землю. По предварительным данным, глубина обвала составляет 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

На момент происшествия в салоне находились 4 человека: 3 спасателя Павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Позже стало известно, что найдены тела двух погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053946-uvelichilos-chislo-pogibshih-pri-vzryve-v-kafe-v-uralske/

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