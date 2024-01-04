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Взрыв в кафе Уральска: обнаружены тела погибших

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Взрыв газа в Уральске
Место происшествия. Фото: instagram.com/batysqaz_tjd

Два тела обнаружили на месте взрыва в кафе в Уральске. Также из-под разрушенных конструкций были спасены шесть человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ЗКО.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, на данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, 1 - от госпитализации отказался.

"Также обнаружены 2 погибших. Личности устанавливаются. Предположительно, под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметили в ДЧС ЗКО.

На месте происшествия задействованы спасатели, полиция, представители местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи, всего свыше 110 человек и 30 единиц техники.

Напомним, 4 января в 02:07 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Сырыма Датова, 52. По прибытии к месту вызова в 02:17 первого подразделения было установлено, что в двухэтажном кафе "RIZYQ" предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв. м. и площадью горения в 25 кв.м. Пожар ликвидировали в 02:40.

Позже в пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак" и акимате региона сообщили, что есть пострадавшие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053865-vzryv-v-kafe-uralska-obnaruzheny-tela-pogibshih/

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