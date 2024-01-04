Взрыв в кафе Уральска: очевидцы рассказали подробности трагедии

Жители дома, который находится рядом с кафе, где ночью произошел взрыв, рассказали, что в заведении якобы не соблюдались элементарные правила безопасности, передает портал "Мой город".

"Этой ночью нам не спалось, я читала детям сказки. Вдруг послышался хлопок, мы подумали, что стреляют по нашим окнам. Потом сын выбежал на улицу, сказал, что внизу что-то горит и нужно отключать газ. Мы со снохой вывели детей на улицу, не успели даже одеть их. Начали будить соседей. Я забрала детей и уехала в Мичурино.

Это было очень страшно. Наш дом новый, хороший. Но с этим кафе мы боролись два года. Все лето они готовили возле нашего дома. Невозможно было открыть окна, постоянно шел запах гари, копоти, москитные сетки становились черными", – рассказала жительница близлежащего дома Бакыт.

Местные жители сообщили, что после взрыва экстренные службы начали эвакуировать дом.

"Внизу были слышны голоса, раздался плач. Мы собрали документы, одели детей. Им всего три и один годик. Мы уехали к родственникам. У нас было шоковое состояние, это было страшно", – рассказала другая жительница дома Айнагуль.

По информации портала, кафе находилось на первом этаже здания, а на верхнем этаже помещения сдавались в аренду. Одно из них снимала Асылай – мастер по перманентному макияжу.

Она рассказывает, что о случившимся в 06:00 ей сообщили друзья. Приехав на место происшествия, девушка увидела, что от здания ничего не осталось.

"Сама я туда поехала к 10:00. Там уже ничего не осталось, все разнесло в щепки, ничего не осталось. Ущерб, конечно, средний, но все оборудование было там, лампы кушетки, расходные материалы, даже запасное оборудование.

У меня на сегодня были клиенты, но выполнить работу негде и нечем. Сейчас мы с девочками ищем помещение в аренду, пока результатов нет. Хозяин сказал, что возместит ущерб за оборудование. Ему самому сейчас не сладко, у нас к нему особых претензий нет", – рассказала девушка.

Рядом с кафе также находится продуктовый магазин. По словам его хозяина, окна у магазина выбиты, дверь не открывается. Внутрь магазина он также не может пройти, так как внутренняя дверь тоже сломалась. Кроме того, разбиты витрины, а товар валяется на полу.

Напомним, хлопок газа в двухэтажном кафе "RIZYQ" в Уральске произошел в ночь на 4 января. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 02:40.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, хлопок произошел от газового баллона. Спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.

Также обнаружены тела двоих погибших, их личности устанавливаются. Позже спасатели нашли еще одно тело, чисто жертв увеличилось до трех.

Кроме того, стало известно, что двое из госпитализированных – иностранные граждане.