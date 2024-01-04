Кафе обрушилось в Уральске: стало известно о пострадавших

Стало известно, что при обрушении кафе после хлопка газа в Уральске пострадали люди. Сколько именно и какие они ранения получили, пока не сообщается, передает NUR.KZ.

В пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ночью 4 января поступило сообщение от дежурного пожарной охраны о хлопке газовоздушной смеси.

"Аварийной бригадой АО "КазТрансГаз Аймак" установлено, что в результате хлопка произошло обрушение двухэтажного здания кафе. Есть пострадавшие. Аварийной бригадой отключен отдельно стоящий ШРП (шкафной газорегуляторный пункт), от которого газифицировано кафе. ШРП частный, не на балансе АО "КазТрансГаз Аймак". Рядом стоящий пятиэтажный дом не пострадал, газоснабжение от другого ШРП. Топочная кафе не пострадала", - проинформировали в организации.

Предположительно, хлопок произошел от газового баллона. Продолжаются работы по разбору завалов, добавили в АО "КазТрансГаз Аймак".

На официальной странице акимата ЗКО в Instagram также сообщается, что есть пострадавшие. На месте происшествия находится глава региона.

Напомним, 4 января в 02:07 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Сырыма Датова, 52. По прибытии к месту вызова в 02:17 первого подразделения было установлено, что в двухэтажном кафе "RIZYQ" предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв. м. и площадью горения в 25 кв.м. Пожар ликвидировали в 02:40.