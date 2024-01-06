"Полицейские и бастыки": отец погибшей при взрыве в Уральске девушки высказался о трагедии

6 января в поселке Достык похоронят 19-летнюю Маргариту Мухаметжанову, погибшую во время взрыва в кафе "Rizyq" в Уральске. Девушка работала официанткой и училась на втором курсе пединститута, передает "Уральская неделя".

Погибшая была единственной дочерью у своих родителей. Отец Маргариты Абзал Каделов рассказывает, что нашел дочь в морге и совершенно раздавлен горем.

По словам мужчины, он опознал дочь по цепочке на шее и ее обуви - настолько сильно обгорело ее тело.

Абзал Каделов. Фото: uralskweek.kz

Как стало известно изданию, Маргарита и ее младший брат Рамиль с июня работали официантами в кафе, где произошло ЧП. По словам парня, трудовой договор с ними владельцы заведения не заключали, платили за работу наличкой, ежемесячно.

"Маргарита и Рамиль сразу после школы стали работать, чтобы нам, родителям, помогать. Оба поступили в пединститут. Работали и учились", - рассказывает их отец.

В семье трое детей, младший сын учится в школе. Супруга работает в детском саду.

И Рамиль, и Абзал утверждают, что причиной взрыва были газовые баллоны, стоявшие у входа в кафе. Использовали их граждане Узбекистана, которые арендовали маленькое пространство для изготовления и продажи лепешек и самсы. В самом кафе кухня работала на централизованной подаче газа.

По словам Рамиля, в момент взрыва в заведении находились девять человек.

"Все видели эти газовые баллоны. Я сам два раза говорил Мухаммаду, который готовил там узбекские блюда, что это ненормально. А он отговаривался, да ничего, я потом их уберу.

Маргарита Мухаметжанова в свой день рождения. Фото: uralskweek.kz

Вот на фото Маргарита. Она 16 декабря свой день рождения отпраздновала в этом кафе. И на снимке видны эти газовые баллоны у входа в кафе. А после взрыва, когда я там искал свою дочь, ко мне подходил один сотрудник полиции и сказал, что накануне вечером около 9-ти часов он заходил в это кафе и видел стоявшие недалеко от входа газовые баллоны", - делится отец погибшей.

Абзал говорит, что кафе было очень популярным, в том числе у сотрудников полиции и руководителей госорганов. Сам он работает по строительству в соседнем здании, часто забирал с работы Маргариту с Рамилем и привозил утром, поэтому хорошо знает особенности работы заведения и посетителей.

"Полицейские здесь и ужинали, и обедали, и завтракали, и ЧС-ники тоже здесь бывали. Различные бастыки частыми гостями были в этом кафе. И все они чуть не спотыкались об эти газовые баллоны на входе.

Кафе хороший доход приносило. Каждый официант по 300 тысяч выручки делал за смену, хозяева миллионы зарабатывали. Ну почему, почему никто - ни владелец здания, ни хозяева кафе, не заботились о технике и мерах безопасности, не думали о жизни людей? Ну почему у нас так - власти вспоминают о правилах лишь после того, как случится беда и погибнут невинные люди!" — сквозь слезы задавался вопросом отец погибшей.

Взрыв и обрушение кафе в Уральске

Хлопок газа в двухэтажном кафе "Rizyq" произошел в ночь на 4 января. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 2:40.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон.

На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего.

Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали. В акимате ЗКО пояснили, что пятеро пострадавших находятся в многопрофильной городской больнице Уральска. Двое мужчин и две женщины были доставлены с сильными ожогами и получают лечение в реанимационном отделении, один мужчина - в травматологическом. Среди пострадавших двое граждан Узбекистана.

Ранее в Сети также появилось видео с моментом взрыва. Жители дома, который находится рядом с кафе, заявили, что в заведении якобы не соблюдались элементарные правила безопасности.