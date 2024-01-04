Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Есть иностранцы: стало известно о состоянии пострадавших при обрушении кафе в Уральске

Опубликовано:

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Уральска
Место происшествия: instagram.com/batys_kz/

Четверо из пяти пострадавших при взрыве в кафе Уральска находятся в реанимации с тяжелыми ожогами. Двое из госпитализированных — иностранные граждане, передает NUR.KZ.

В пресс-службе акимата ЗКО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что пятеро пострадавших при взрыве в кафе находятся в многопрофильной городской больнице Уральска. Двое мужчин и двое женщин получают лечение в реанимационном отделении, один мужчина — в травматологическом.

"Ситуация находится на контроле у акима области Наримана Турегалиева, который ночью выезжал на место пожара и дал соответствующие поручения ДЧС и облздраву", — проинформировал руководитель пресс-службы акимата ЗКО Ерхан Таткен.

Глава управления здравоохранения региона Ерлан Токсанов рассказал, что в больницу доставили шестерых пострадавших. Один человек направлен на амбулаторное лечение.

Пятерых госпитализировали, им от 23 до 30 лет, трое мужчин и две девушки. Один из пострадавших получил легкие ожоги лица и шеи, он находится в отделение травматологии.

"Четверо человек в реанимации с сильными ожогами. У одного из них выявлен двусторонний пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости - прим. ред.), а также перелом правой плечевой кости. У всех четверых диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Трое пострадавших получили ожоги от 15% до 52%. Их состояние оценивается как очень тяжелое", - сказал на брифинге для СМИ Токсанов.

Двое из госпитализированных являются гражданами Узбекистана, добавил главный врач региона.

Напомним, хлопок газа в двухэтажном кафе "RIZYQ" в Уральске произошел в ночь на 4 января. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 2:40.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, хлопок произошел от газового баллона. Спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.

Также обнаружены тела двоих погибших, их личности устанавливаются. Позже спасатели нашли еще одно тело, чисто жертв увеличилось до трех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053923-est-inostrantsy-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-pri-obrushenii-kafe-v-uralske/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.