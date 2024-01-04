Есть иностранцы: стало известно о состоянии пострадавших при обрушении кафе в Уральске

Четверо из пяти пострадавших при взрыве в кафе Уральска находятся в реанимации с тяжелыми ожогами. Двое из госпитализированных — иностранные граждане, передает NUR.KZ.

В пресс-службе акимата ЗКО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что пятеро пострадавших при взрыве в кафе находятся в многопрофильной городской больнице Уральска. Двое мужчин и двое женщин получают лечение в реанимационном отделении, один мужчина — в травматологическом.

"Ситуация находится на контроле у акима области Наримана Турегалиева, который ночью выезжал на место пожара и дал соответствующие поручения ДЧС и облздраву", — проинформировал руководитель пресс-службы акимата ЗКО Ерхан Таткен.

Глава управления здравоохранения региона Ерлан Токсанов рассказал, что в больницу доставили шестерых пострадавших. Один человек направлен на амбулаторное лечение.

Пятерых госпитализировали, им от 23 до 30 лет, трое мужчин и две девушки. Один из пострадавших получил легкие ожоги лица и шеи, он находится в отделение травматологии.

"Четверо человек в реанимации с сильными ожогами. У одного из них выявлен двусторонний пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости - прим. ред.), а также перелом правой плечевой кости. У всех четверых диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Трое пострадавших получили ожоги от 15% до 52%. Их состояние оценивается как очень тяжелое", - сказал на брифинге для СМИ Токсанов.

Двое из госпитализированных являются гражданами Узбекистана, добавил главный врач региона.

Напомним, хлопок газа в двухэтажном кафе "RIZYQ" в Уральске произошел в ночь на 4 января. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 2:40.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, хлопок произошел от газового баллона. Спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.

Также обнаружены тела двоих погибших, их личности устанавливаются. Позже спасатели нашли еще одно тело, чисто жертв увеличилось до трех.