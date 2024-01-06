Видео взрыва в кафе Уральска появилось в Сети

В Сети опубликовали видео момента взрыва в кафе Уральска, в результате которого было разрушено здание и погибли три человека, пятеро пострадавших были госпитализированы, передает NUR.KZ.

Момент взрыва в кафе "RIZYQ" попал на камеры наблюдения. Видео опубликовало местное издание "Уральская неделя" в своем Telegram-канале.

Напомним, хлопок газа в двухэтажном кафе "RIZYQ" произошел в ночь на 4 января. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 2:40.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон.

На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего.

Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали. В акимате ЗКО пояснили, что пятеро пострадавших находятся в многопрофильной городской больнице Уральска. Двое мужчин и две женщины были доставлены с сильными ожогами и получают лечение в реанимационном отделении, один мужчина - в травматологическом. Среди пострадавших двое граждан Узбекистана.