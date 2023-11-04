Снижения зарплаты горняков шахты имени Костенко не будет, пообещали в АМТ

О заработной плате работникам шахты имени Костенко в Карагандинской области, где недавно произошла трагедия, высказались в "АрселорМиттал Темиртау", передает NUR.KZ.

На официальном сайте компании опубликована информация о том, что с 28 октября 2023 года на шахте им.Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" были приостановлены все виды работ кроме жизнеобеспечения предприятия до особого распоряжения.

По приказу исполнительного директора АО "оплата труда работникам шахты за период с 1 по 27 октября будет производиться с выплатой премии, как при выполнении плана на 100%, а за время приостановки работ с 28 по 31 октября - в размере средней заработной платы.

В компании заверили, что снижения уровня дохода шахтеров не будет.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Недавно глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.