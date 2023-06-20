Глава МЧС взял на личный контроль пожар в Астане: спасатели показали процесс тушения

Пожар в Астане. Фото: МЧС РК

Сотрудники трех казахстанских ДЧС все еще борются с пожаром на окраине Астаны. На данный момент привлечено 172 человека, 46 единиц техники и 2 вертолета, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Пожарные столичного ДЧС, а также прибывшие подразделения Акмолинской и Карагандинской областей продолжают тушить горящий сухостой на площади 80 гектаров.

"Силами подразделений ДЧС, "Астана Орманы" и авиацией проводятся работы по проливке отдельных дымоточек внутри горельника, опашка ​и постоянное окарауливание мест пожара", – сообщили специалисты.

Отмечается, что с начала тушения пожара вертолеты совершили 74 сброса воды, общим объемом 222 тонны. Всего в тушении на данный момент задействовано 172 человека, 46 единиц техники и 2 вертолета.

"На месте продолжает работать штаб пожаротушения. Тушение пожара находится на личном контроле министра по ЧС генерал-майора Сырыма Шарипханова", – добавили в МЧС.

Ари этом сотрудники акимата, волонтеры Клуба добряков Астаны, Национальной волонтерской сети и волонтерской сети Qanat вместе организовали питание для участников тушения пожара.

Напомним, вчера утром подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

На место ЧП прибыл глава МЧС Сырым Шарипханов, также сообщалось, что к тушению пожара подключили авиацию – два вертолета. Также стало известно, что по распоряжению министра по ЧС к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

Ближе к ночи сообщалось, что пожарным удалось остановить распространение огня.

Сегодня же министр Сырым Шарипханов заявил, что есть риск возобновления возгорания.

"Нужно время, пожар может возобновиться. Там в лесу есть такое наслоение. Там могут быть искры", – отмечал глава МЧС.

По его словам, полная ликвидация может занять одну или две недели.

Из-за пожара вчера весь день над Астаной клубился дым. Министр здравоохранения Ажар Гиният советовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

С предупреждением к астанчанам обращались и представители акимата. Они советовали людям надевать маски, выходя из дома.

Кроме того, мы показывали, как дым от горящего сухостоя добрался до Акорды и здания правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025646-glava-mchs-vzyal-na-lichnyy-kontrol-pozhar-v-astane-spasateli-pokazali-protsess-tusheniya/