Министр по ЧС прибыл на место пожара в Астане: к тушению подключили вертолеты (фото, видео)

Дым от пожара над Астаной. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Пожарные продолжают бороться с огнем на окраине столицы. Для тушения привлекли вертолеты. На место ЧП прибыл глава МЧС Сырым Шарипханов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

Представители ДЧС Астаны представили актуальную информацию по пожару в Астане на 17:30.

Отмечается, что пожарные подразделения ведомства продолжают тушить сухостой на площади 15 гектаров. На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов.

"В тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС Астаны, а также техника акимата города и "Астана Орманы".

Для тушения пожара привлечены два вертолета МИ-17 Министерства обороны. Создан штаб пожаротушения", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Жителей города попросили проявить бдительность и принять следующие меры предосторожности:

следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников;

находясь на улице, надевать маску для защиты от дыма;

закрыть окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.

Напомним, что сегодня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое.

Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Министр здравоохранения Ажар Гиният посоветовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

С предупреждением в астанчанам обратились и представители акимата.

"Управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации, в первую очередь, касаются людей с заболеваниями органов дыхания", – подчеркнули специалисты.

Также мы показывали, как дым от горящего сухостоя добрался до Акорды и здания правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025459-ministr-po-chs-pribyl-na-mesto-pozhara-v-astane/