Акимат обратился к астанчанам из-за пожара

Пожарный тушит огонь. Фото: Департамент по ЧС Астаны

В акимате Астаны обратились к жителям столицы из-за горения сухостоя на краю города – из-за большой площади горения и ветра столицу накрыло дымовыми тучами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Из-за горения сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косшы в городе наблюдаются клубы дыма и запах гари.

В связи с этим управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации, в первую очередь, касаются людей с заболеваниями органов дыхания", – сообщили в пресс-службе акимата.

Пожарные. Фото: ДЧС Астаны

Пожарная машина на месте происшествия. Фото: ДЧС Астаны

Отмечается, что пожарные ликвидируют возгорание на площади порядка 15 га.

Пожарные тушат возгорание. Фото: ДЧС Астаны

Тем временем, согласно пресс-релизу РГП "Казгидромет", специалисты сообщили, что сегодня в Астане превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) зафиксированы в районе поста №7 (левый берег) по улице Туркестан 2/1.

Сообщается, что превышения ПДК отмечены:

по оксиду азота – 9 случаев превышения до 2 ПДК;

диоксиду азота – 42 случая превышения до 2 ПДК.

"Кроме 7-го поста превышения ПДК наблюдаются на посту № 8 (микрорайон Коктал): по озону (19 случаев) – до уровня 1,1 ПДК и сероводороду (18 случаев) – до уровня 1,3 ПДК", – говорится в сообщении.

Порывы ветра – до 16 м/с, к концу дня прогнозируются сильный дождь, гроза, град, шквал.

Напомним, ранее стало известно, что для тушения сухостоя на краю Астаны привлекли 140 человек и 40 единиц техники. Возгорание началось сегодня утром.

Глава Минздрава Ажар Гиният также посоветовала астанчанам не выходить на улицу.

На сайте "Электронного правительства" говорится, какие меры следует предпринимать при пожаре.

Так, при возникновении пожара в степи или лесу необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025440-akimat-obratilsya-k-astanchanam-iz-za-pozhara/