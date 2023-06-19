Дым от пожара в Астане накрыл Акорду (видео)

Дым над Акордой. Кадр из видео: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

На окраине Астаны с утра горит сухостой. Площадь пожара достигла 15 гектаров. Дым накрыл уже большую часть столицы, в том числе и резиденцию президента – Акорду, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, снятых корреспондентом NUR.KZ видно, как густой дым заволакивает небо над зданиями Акорды и правительства. Он тянется со стороны правого берега столицы.

Отчетливо видны многоэтажные дома в микрорайонах по улице Момышулы, затянутые дымовой завесой.

Постепенно дым распространяется и над левым берегом Астаны.

Напомним, что сегодня, 19 июня, в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое.

Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Дым от пожара в Астане. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Отметим, что министр здравоохранения Ажар Гиният посоветовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

Позже с предупреждением в астанчанам обратились и представители акимата.

"Управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации, в первую очередь, касаются людей с заболеваниями органов дыхания", – подчеркнули специалисты.

Дым от пожара в Астане. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Представители РГП "Казгидромет" сообщали, что сегодня в Астане зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ:

по оксиду азота – 9 случаев превышения до 2 ПДК;

диоксиду азота – 42 случая превышения до 2 ПДК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025450-dym-ot-pozhara-v-astane-nakryl-akordu-video/