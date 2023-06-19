Более 20 пожарных борются с огнем на окраине Астаны

Пожар в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане между Коргалжынским шоссе и объездной дорогой в сторону Косшы сегодня загорелся сухостой. Более 20 пожарных работают на месте ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

По информации пресс-службы ДЧС Астаны, в 09:12 пожарные выехали на поступившее сообщение о горении сухостоя.

"По прибытии огнеборцев установлено, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косшы.

На данный момент пожарные в составе 22 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС города Астаны, а также 1 единица техники поливомоечной машины акимата города работают над ликвидацией возгорания", – рассказали в ведомстве.

Напомним, в прошлом месяце в Астане по шоссе Коргалжын уже горели сухостой и кустарники. Тогда над тушением пожара работали пожарные расчеты и 3 поливомоечные машины акимата города.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти не возможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025361-bolee-20-pozharnyh-boryutsya-s-ognem-na-okraine-astany/