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Пожар в Астане: на место выдвинулись дополнительные силы из двух областей

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Оперативную информацию по ликвидации горения сухостоя в столице сообщили в официальном Telegram-канале МЧС РК. На место выдвинулись дополнительные силы.

На момент написания статьи в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности продолжает гореть камыш и сухостой на предварительной площади 50 га.

На месте по-прежнему находится министр по ЧС Сырым Шарипханов, который держит на контроле вопрос оперативного распределения сил и средств для скорейшей ликвидации ЧС, отметили в ведомстве.

Для тушения задействованы столичные пожарные - 143 человека личного состава и 21 техники, также работники МИО - 11 человек и 10 поливомоечных машин, 1 трактор и "Астана Орманы" - 10 человек и 4 единицы техники, в том числе трактор.

Как уточнили в МЧС, два трактора производят опашку по периметру горения.

На месте работает штаб пожаротушения.

По информации ведомства, температура воздуха составляет +23 градуса. Ветер южный порывистый 15 м/с.

В настоящий момент угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Отмечается, что для тушения привлечены 2 вертолета Минобороны с водно-сливными устройствами, осуществлено 18 сбросов около 63 тонн воды.

Помимо этого по распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

Пожар в Астане

Сегодня утром подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Министр здравоохранения Ажар Гиният посоветовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

Вечером на место ЧП прибыл глава МЧС Сырым Шарипханов, также сообщалось, что к тушению пожара подключили авиацию - два вертолета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025481-pozhar-v-astane-na-mesto-vydvinulis-dopolnitelnye-sily-iz-akmolinskoy-i-karagandinskoy-oblastey/

Автор: Виктор Николаев
Пожар в Астане: на место выдвинулись дополнительные силы из двух областей

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