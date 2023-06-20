Пожар в Астане может возобновиться, считает глава МЧС

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов прокомментировал ситуацию с пожаром в Астане - он считает, что есть риск возобновления возгорания, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нужно время, пожар может возобновиться. Там в лесу есть такое наслоение. Там могут быть искры. Сейчас там работают около 200 человек. Сменно работают. Два вертолета задействованы", - сказал глава МЧС.

Он отметил, что локализацию вчера вечером дали в 21:00 - сейчас ситуация стабильная.

По словам министра, долгое время происходило наслоение камыша - образовался толстый слой.

"Вы понимаете, если очаг пожара имеется под этим слоем, то его сразу не заметишь. Но со временем, в связи с погодными условиями может ( разгореться - прим. ред.)", - заявил он.

Он озвучил сроки полной ликвидации пожара. По словам министра, работы могут занять одну-две недели. Все, как отметил глава МЧС, зависит от внешних факторов.

"Внешний фактор - это ветер. Какой силы был ветер - он раздувал пламя и дым до такой степени, что его нельзя было просто так водой затушить. Там достаточное количество было и пожарных и техники", - подчеркнул Шарипханов.

У главы ведомства спросили о причинах произошедшего. Глава МЧС обратил внимание на тот факт, что сейчас говорить об этом рано - позже это может сказать специально созданная комиссия.

"Тут много факторов. Может быть кто-то курил там, может, это оптический эффект от брошенной бутылки, может быть поджог. Всякое может быть", - предположил министр.

Пожар в Астане

Вчера утром подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Министр здравоохранения Ажар Гиният посоветовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

Вечером на место ЧП прибыл глава МЧС Сырым Шарипханов, также сообщалось, что к тушению пожара подключили авиацию - два вертолета.

Также стало известно, что по распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту была направлена дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

Вчера вечером МЧС сообщило о локализации возгорания. Площадь пожара составила 80 гектаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025626-pozhar-v-astane-mozhet-vozobnovitsya-schitaet-glava-mchs/