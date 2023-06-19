Уже 140 человек тушат сухостой на окраине Астаны (фото, видео)

Пожар в Астане. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Сегодня утром на окраине столицы загорелся сухостой. С 9 утра пожарные борются с огнем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по ЧС РК.

Сегодня, 19 июня, в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит сухая трава между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

"На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 гектаров. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей", – говорится в сообщении.

Сейчас в тушении огня, по данным МЧС, задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС Астаны, а также 8 поливомоечных машин акимата и 10 единиц техники "Астана Орманы".

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025419-uzhe-140-chelovek-tushat-suhostoy-na-okraine-astany/