Пожар на 80 гектарах в Астане локализовали

Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Крупный пожар в казахстанской столице был локализован, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК. Работы по его ликвидации продолжаются.

В 21:09 пожар был локализован, сообщили в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 80 га. Пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.

Тушение пожара продолжается, добавили в ведомстве.

Пожар в Астане

Сегодня утром подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Министр здравоохранения Ажар Гиният посоветовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

Вечером на место ЧП прибыл глава МЧС Сырым Шарипханов, также сообщалось, что к тушению пожара подключили авиацию - два вертолета.

Также стало известно, что по распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025485-pozhar-na-80-gektarah-v-astane-lokalizovali/