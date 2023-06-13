Проверят ли работу акима Даниала Ахметова после пожара в Абайской области

Пожарные тушат горящий лес в Абайской области. Фото: t.me/aqorda_resmi

В кулуарах правительства зампремьер-министра спросили, проверят ли работу акима ВКО Даниала Ахметова, поскольку до отделения Абайской области территория входила в ВКО, передает корреспондент NUR.KZ.

"Резерват "Семей орманы" находится в ведении Минэкологии и природных ресурсов, не в области", – коротко ответил зампремьера Роман Скляр.

Также у него спросили, почему глава Минэкологии Зульфия Сулейменова в день пожара была на форуме в Астане вместо того, чтобы сразу вылететь в Абайскую область.

"В тот день, когда проходил форум, днем произошло возгорание, масштабы были недооценены – при сильном ветре и при температуре плюс +38 градусов верховой пожар очень быстро распространился", – заявил Скляр.

Он добавил, что в рамках расследования прокуратура определит всех лиц, виновных в ситуации с пожаром в Абайской области.

Пожар в Абайской области

Напомним, с прошлой неделе на востоке страны бушуют лесные пожары. В результате ЧП погибли 14 человек, все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы". В связи с трагедией сегодня, 12 июня, в Казахстане был объявлен день общенационального траура.

В воскресенье, 11 июня, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Абайскую область, где встретился с родными погибших, принес им извинения и обещал оказать финансовую поддержку.

Президент также провел заседание оперативного штаба. На нем он объявил выговор акиму региона, остановил доклад вице-министра по ЧС и раскритиковал работу госорганов, а также поручил Генпрокуратуре дать принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц.

По указу главы государства, погибших лесничих посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Кроме того, стало известно, что компетентные органы расследуют предположение о поджоге как причину пожара.

Вчера министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов рассказал об обстановке по пожару в Абайской области. Он сообщил, что в связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения распространения пожара, но у ведомства достаточно группировки сил и средств для локализации пожара.

Замакима Абайской области Дмитрий Гариков заявил, что села Талица, Половинки и Каштак не подвергаются угрозе возгорания. Однако, по его словам, говорить о локализации преждевременно.

Также вчера в Абайской области простились с 50-летним Саятом Нуржигитовым, погибшим при тушении масштабного лесного пожара. Когда будут хоронить его 13 коллег, пока неясно.

А министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, что с 1 июля работникам природного резервата "Семей орманы" повысят зарплату.

Накануне также стало известно о еще одном пропавшем при тушении пожара - тракторист Сергей Архипов отправился тушить пожар на своем тракторе, а после перестал выходить на связь. В полиции сообщили, что трактор пропавшего мужчины найден, но поиски самого казахстанца продолжаются.

Между тем кадрами беспощадного пожара в Абайской области поделились жители сразу нескольких сел.

Сегодня аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о двух пострадавших. По его словам, они отравились угарным газом, но уже идут на поправку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024540-proveryat-li-rabotu-akima-daniyala-ahmetova-posle-pozhara-v-abayskoy-oblasti/