Токаев подписал указ об объявлении 12 июня общенационального траура в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства сегодня подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Казахстане, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай", - говорится в сообщении.

Напомним, уже несколько дней на востоке Казахстана бушует лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Сегодня на место ЧП прибыл Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку. Кроме того, Токаев пообещал им привлечь к ответственности тех, кто виноват в трагедии.

Президент также провел заседание оперативного штаба, на котором раскритиковал чиновников за халатное отношение к работе.

Токаев отметил, что все погибшие при ликвидации масштабных пожаров должны быть представлены к государственным наградам.

Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить госорганы и чиновников из-за пожара в Абайской области.

Кроме того, Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Тем временем руководитель оперативного штаба Димитрий Гариков сообщил, что порывистый ветер усложняет тушение пожара. По его словам, сейчас для огнеборцев самое важное – удержать огонь, чтобы он не вошел в населенные пункты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024296-tokaev-podpisal-ukaz-ob-obyavlenii-12-iyunya-obschenatsionalnogo-traura/