Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"За такие вещи можно сразу увольнять": Токаев объявил выговор акиму Абайской области (видео)

Опубликовано:

Нурлан Уранхаев
Нурлан Уранхаев. Фото: пресс-служба акимата области Абай

Сегодня на заседании оперштаба Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Упущений много. Отсутствие оперативности, сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов.

Понимаю, область новая, Вы новый аким. Исключительно из этих соображений, я объявляю Вам выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять.

Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите, причем при исполнении служебных обязанностей. Сейчас Ваша задача вместе с правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые я дал нашим пострадавшим гражданам. Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования, но сейчас надо помогать людям конкретно", - сказал Токаев.

Напомним, сегодня президент прилетел в Абайскую область, где уже несколько дней бушует лесной пожар. Огонь охватил 60 тыс. гектаров, погибли 14 сотрудников лесничества, которые в числе первых отправились тушить пожар.

Глава государства встретился с родными погибших, принес им свои извинения и обещал оказать материальную и финансовую поддержку. Кроме того, он пообещал наказать виновных в трагедии.

Сегодня президент также провел заседание оперативного штаба, на котором раскритиковал чиновников за халатное отношение к работе.

Ранее глава государства сменил министра по ЧС. Вместо Юрия Ильина пост занял Сырым Шарипханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024285-tokaev-obyavil-vygovor-akimu-abayskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.