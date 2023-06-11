"За такие вещи можно сразу увольнять": Токаев объявил выговор акиму Абайской области (видео)

Нурлан Уранхаев. Фото: пресс-служба акимата области Абай

Сегодня на заседании оперштаба Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Упущений много. Отсутствие оперативности, сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов.

Понимаю, область новая, Вы новый аким. Исключительно из этих соображений, я объявляю Вам выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять.

Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите, причем при исполнении служебных обязанностей. Сейчас Ваша задача вместе с правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые я дал нашим пострадавшим гражданам. Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования, но сейчас надо помогать людям конкретно", - сказал Токаев.

Напомним, сегодня президент прилетел в Абайскую область, где уже несколько дней бушует лесной пожар. Огонь охватил 60 тыс. гектаров, погибли 14 сотрудников лесничества, которые в числе первых отправились тушить пожар.

Глава государства встретился с родными погибших, принес им свои извинения и обещал оказать материальную и финансовую поддержку. Кроме того, он пообещал наказать виновных в трагедии.

Сегодня президент также провел заседание оперативного штаба, на котором раскритиковал чиновников за халатное отношение к работе.

Ранее глава государства сменил министра по ЧС. Вместо Юрия Ильина пост занял Сырым Шарипханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024285-tokaev-obyavil-vygovor-akimu-abayskoy-oblasti/