Космические снимки лесного пожара на границе Казахстана и России появились в Сети

Снимок лесного пожара из космоса: instagram.com/gharysh_sapary

Космические снимки сильного лесного пожара, который произошел в Абайской области – на границе Казахстана и России, опубликовал АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в своем официальном Instagram-аккаунте.

Сообщается, что по данным космического мониторинга, общая площадь выгоревшего участка на 24 мая составляет 3942,8 га, площадь пожара на территории Казахстана – 2915,9 га.

"В период пожара в Бородулихинском районе Абайской области специалистами АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" на постоянной основе проводилась работа с оперативным штабом МЧС РК", – говорится в сообщении.

Также в нацкомпании добавили, что актуальные данные о пожаре в области Абай с постоянным обновлением по мере их поступления отражаются на геосервисе, доступ к которому также передан МЧС РК, Генпрокуратуре РК и оперативному штабу МЧС РК.

Пожары в Абайской области

Напомним, в понедельник, 22 мая, на территории Алтайского края России произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы".

На следующий день к тушению возгорания привлекли вертолет, пожарный поезд и несколько сотен человек. Сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра. Постепенно количество привлеченных сил увеличилось.

Позже власти предупредили, что пожар может угрожать населенным пунктам – площадь увеличилась до 1,5 тыс. гектаров.

Тем временем жители села Березовка, расположенного ближе всех к очагу возгорания, начали самостоятельно покидать дома.

В среду, 24 мая, стало известно, что к борьбе с пожарами привлекли военных. Кроме того, на месте ЧП возникла угроза мародерства.

Между тем аким Абайской области Нурлан Уранхаев на заседании кабмина доложил о ходе тушения лесного пожара в регионе. По его словам, в одном из районов введут режим ЧС.

Также вчера вечером сообщалось, что 10 вертолетов привлекли к тушению пожара в Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022120-kosmicheskie-snimki-lesnogo-pozhara-na-granitse-kazahstana-i-rossii-poyavilis-v-seti/