Пожары в Абайской области: угроза мародерства возникла на месте ЧП

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК на своем официальном сайте поделилось новой информацией о ситуации в Абайской области – на месте организованы дежурства из-за угрозы мародерства.

Как уточнили в МЧС, на месте санатория Березовка и подхоза Березовка организованы дежурства по мародерству – 15 человек личного состава районного отдела полиции.

Всего в тушении лесного пожара задействованы 100 единиц техники, в том числе 1 пожарный поезд и 2 вертолета, а также 402 человека.

Дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей в количестве 133 человек и 26 единиц техники.

Помимо этого на место вылетел вертолет АО "Казависпас" Ми-8 (экипаж из 4 человек) из Караганды.

В ведомстве добавили, что за сутки двумя вертолетами всего осуществлено 59 сбросов воды.

Кроме того, на место пожара прибыл вице-министр генерал-майор Марат Кульдиков.

На месте пожара развернут работа командно-штабной машины (КШМ). Также в кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области. Открыта горячая линия.

Пожар в Абайской области

22 мая на территории Алтайского края РФ произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы". Менее чем за сутки площадь пожара увеличилась с 70 до 1100 гектаров.

Утром 23 мая к тушению возгорания привлекли вертолет, пожарный поезд и несколько сотен человек. Сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра.

Накануне также стало известно, что пожар может угрожать населенным пунктам - площадь увеличилась до 1,5 тыс. гектаров. В МЧС рассказали, как борются с огнем.

Спасатели подготовили технику для эвакуации.

Позже выяснилось, что жители села Березовка, расположенного ближе всех к очагу возгорания, самостоятельно покидают дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021834-pozhary-v-abayskoy-oblasti-ugroza-maroderstva-voznikla-na-meste-chp/