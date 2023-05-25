Десять вертолетов привлекли к тушению пожара в Абайской области

Облет на вертолете. Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК на своем официальном сайте поделилось последними данными о тушении пожара в Абайской области - к борьбе с огнем привлекли 10 вертолетов.

По информации ведомства, в тушении лесного пожара задействованы 10 вертолетов (МЧС-5, МО-3, МЭПР-2), из которых два вертолета производят аэровизуальный облет территории.

На сегодня осуществлено 52 сброса 130 тонн воды (всего 298 сбросов, 745 тонн).

Пожарные. Фото с места событий: МЧС РК

Согласно последним данным, всего в тушении пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд.

"На данный момент производится тушение на трех участках с использованием авиационной и автомобильной техники, а также производится тушение отдельных очагов ранцами и шансовыми инструментами в количестве 126 человек военнослужащими воинской части 68303 МЧС и МО", - добавили в ведомстве.

На данный момент угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в МЧС РК.

Пожарные. Фото с места событий: МЧС РК

Общая площадь горения составляет около 3,5 тыс. га.

Отмечается, что тушение осложняется порывистым ветром 6-10 м/с, что создает предпосылки для верхового развития пожара, а также наличием густо растущих культур и солончаковых участков.

Пожары в Абайской области

В понедельник, 22 мая, на территории Алтайского края России произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы".

Утром 23 мая к тушению возгорания привлекли вертолет, пожарный поезд и несколько сотен человек. Сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра. Постепенно количество привлеченных сил увеличилось.

Позже власти предупредили, что пожар может угрожать населенным пунктам - площадь увеличилась до 1,5 тыс. гектаров.

Накануне появилась информация от Минобороны о том, что к борьбе с пожарами привлекли военных.

Также отметим, что аким Абайской области Нурлан Уранхаев на заседании кабмина доложил о ходе тушения лесного пожара в регионе. По его словам, в одном из районов введут режим ЧС.

Сегодня МЧС продемонстрировало кадры с места событий - показано, как пожарные борются с огнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022082-desyat-vertoletov-privlekli-k-tusheniyu-pozhara-v-abayskoy-oblasti/