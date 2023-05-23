Поезд, вертолет и 250 человек борются с масштабным лесным пожаром на востоке Казахстана

Пожар в Абайской области. Фото : МЧС РК

Площадь пожара в резервате "Семей орманы" в Абайской области области увеличилась до 1100 гектаров. С огнем борются несколько сотен человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в министерстве, на утро 23 мая предварительная площадь пожара составила 1100 гектаров. При этом накануне площадь возгорания составляла 57-70 га.

"Сейчас продолжается работа по тушению пожара на двух участках - село Ивановка и станция Аул. Произведена опашка по кромке. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении МЧС.

Сейчас с огнем борются 259 человек и 88 единиц техники. Направлены также 30 человек личного состава войсковой части МЧС в Семее.

Кроме того, для тушения пожара задействован 1 вертолет "Казависпас" с водно-сливным устройством.

Пожар в Абайской области. Фото : МЧС РК

"Для оповещения населения и окарауливания территории, прилегающей к селу Ивановка и санаторию "Березовка", на месте работают сотрудники местной полицейской службы и 4 единицы техники", - говорится в сообщении МЧС.

В МЧС и в кризисном центре ДЧС организованы оперативные штабы. Открытая горячая линия.

Со стороны ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю задействованы 26 человек личного состава, 6 автомобильных цистерн и 1 трактор. На территории Алтайского края возгорание уже ликвидировано.

"Тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра, из-за чего пожар переходит с низового в верховой. На месте организован оперативный штаб, куда прибыли сотрудники МЧС", - заключили в министерстве.

Между тем в пресс-службе КТЖ сообщили, что к тушению пожара привлекли пожарный поезд.

Как рассказали в нацкомпании, вчера, 22 мая, на станцию Аул в Абайской области был направлен пожарный поезд станции Семей. Поезд экипировал более 20 пожарных машин ДЧС. Железнодорожники доставили свыше 180 тонн воды.

"Пожар не повлиял на движение поездов, угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет. На станциях Семей и Защита Семейского отделения дороги созданы оперативные штабы по вопросам безопасности в пожароопасный период", - сообщили в КТЖ.

По данным нацкомпании, на утро 23 мая с возгоранием борются больше 220 человек и 71 единица техники.

Напомним, вчера, 22 мая, стало известно, что на территории Алтайского края России произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы".

В ДЧС Абайской области сообщали, что предварительная площадь пожара - 57-70 гектаров.

Отмечалось также, что имеется угроза деревне и санаторию "Березовка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021695-pozhar-v-rezervate-semey-ormany-za-sutki-ploschad-uvelichilas-do-1000-gektarov/