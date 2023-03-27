Земля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом выпустило на своем официальном сайте РГП "Казгидромет" – некоторые регионы Казахстана могут столкнуться с засухой.

По информации синоптиков, в целом складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны.

Однако на западе, в центральной и восточной частях Казахстана в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур на начальном этапе развития.

Расчеты показывают, что влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед весенне-полевыми работами ожидается:

от оптимального до удовлетворительного уровня – в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях;

удовлетворительной – в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях;

оптимальной – в Жетысуской и Туркестанской областях.

Как подчеркивают специалисты, данные о влагозапасах в период весенних полевых работ играют важную роль при определении структуры посевных площадей, определении оптимальных норм высева сельскохозяйственных культур, выборе глубины заделки семян и внесении удобрений, что в конечном счете влияет на качество и выход валовой продукции и сказывается на себестоимости произведенного урожая.

По информации синоптиков, окончательный прогноз запасов влаги в почве к началу весенне-полевых работ будет разработан ориентировочно 25 апреля.

Отметим, на официальном сайте РГП "Казгидромет" в консультативном прогнозе погоды на сезон говорится, что апрель станет временем решительного наступления весны на всей территории Казахстана, снежный покров сохраняется в первой половине апреля на севере и востоке республики, во второй половине апреля лишь в горных районов юга, юго-востока и востока страны.

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, на западе республики выше нормы на 1 градус. Однако на северо-востоке Казахстана в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1 градус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014241-nekotorye-regiony-kazahstana-mogut-stolknutsya-s-zasuhoy/