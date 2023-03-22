Шавкат Рахмонов построит дом для семьи из Актюбинской области, пострадавшей от паводка

Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов посетил село в Актюбинской области, пострадавшее от недавних паводков, сообщается на сайте акимата области.

Файтер Шавкат Рахмонов встретился с жителями села Кобда Кобдинского района, пострадавшего в результате паводка.

Рахмонов поздравил жителей села с Наурызом и отметил, что его сердце всегда с народом, пережившим трудные дни. Спортсмен сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.

"Поздравляю всех с Наурыз мейрамы. В этот прекрасный день в вашем селе начинается строительство 24 домов. Я также решил внести свой вклад в эту инициативу.

"Беда приходит без предупреждения", говорят в народе. Я горд, что вы не сломлены этим испытанием, с достоинством справляетесь. Желаю вам здоровья, счастья, движения только вперед!" – отметил спортсмен.

Шавкат Рахмонов и Ералы Тугжанов. Фото: gov.kz

Шавкат Рахмонов и Ералы Тугжанов. Фото: gov.kz

Кроме того, сегодня село Кобда посетил также аким Актюбинской области Ералы Тугжанов. Аким ознакомился с планом строительства 24 домов для пострадавших от весеннего паводка.

Сообщается, что новые дома будут построены в микрорайоне Жанаконыс села Кобда. Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию в июне текущего года. Их построят на средства, предусмотренные в чрезвычайном резерве.

Шавкат Рахмонов. Фото: gov.kz

В целом, в селе Кобда по-прежнему сохраняется режим ЧС, объявленный решением акима района Болата Кулова.

Всего в паводковый период в селе Кобда талыми водами подтопило 78 домов, 22 дворовых территории. По предварительным оценкам, 7 домов не подлежат восстановлению, стены 4 домов разрушены, они признаны аварийными, 13 домов все еще в воде.

Паводки на западе Казахстана

На прошлой неделе стало известно, что из-за погодных условий в Актюбинской области реки выходят из берегов и заливают трассы.

Из-за паводковой ситуации в регионе пришлось вскрыть отрезок дороги "Самара-Шымкент" на 613-м километре трассы. В поселке Кобда в регионе началась эвакуация местных жителей. Люди отмечали, что такого потопа они не видели 30 лет.

18 марта в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Об угрозе подтоплений предупредили жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

Вскоре стало известно, что глава МЧС Юрий Ильин вылетел на место паводков в Актюбинскую область для оценки текущей ситуации.

Одновременно с этим о паводках сообщили в Западно-Казахстанской области. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет.

В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем – перелилась и подтопила дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013782-shavkat-rahmonov-postroit-dom-dlya-semi-iz-aktyubinskoy-oblasti-postradavshey-ot-pavodka/