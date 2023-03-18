Глава МЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область

Юрий Ильин. Фото: МЧС РК

Глава МЧС Юрий Ильин вылетел на место паводков в Актюбинскую область для оценки текущей ситуации, сообщается на официальном сайте ведомства.

Министр будет контролировать и координировать работы по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах региона.

Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 400 человек, 140 из которых в настоящее время вернулись в свои дома, более 70 человек находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников. Отогнано в безопасные места более 4 000 голов сельскохозяйственных животных.

Отмечается, что в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега, произошло подтопление населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов.

В этих районах в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники.

Паводки в Актюбинской области

Несколько дней назад появилась информация о том, что из-за погодных условий в Актюбинской области реки выходят из берегов и заливают трассы.

Из-за паводковой ситуации в регионе 14 марта сообщалось, что пришлось вскрыть отрезок дороги "Самара-Шымкент" на 613-м километре трассы.

Жители Кобдинского района, комментирую происходящее в регионе, отмечали, что подобного потопа не было 30 лет.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение - об угрозе подтоплений предупредили жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей. В этих регионах с 18 по 19 марта из-за повышения температуры и осадков возможно подтопление населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013411-glava-mchs-vyletel-na-mesto-pavodkov-v-aktyubinskuyu-oblast/