Разрушить часть дороги пришлось в Актюбинской области из-за паводков (видео)
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Вскрыть один отрезок дороги "Самара-Шымкент" на 613-м километре пришлось в Актюбинской области из-за паводковой ситуации в регионе, сообщается в официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол".
Данное решение было принято по обращению местного исполнительного органа и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности жителей поселка Хобда и предотвращения затопления данного населенного пункта.
Специалисты считают, что такая мера позволит предотвратить угрозу подтопления близлежащих жилых домов и социальных объектов.
Работы по вскрытию автодороги начаты накануне.
Водителям сообщили, что можно обогнуть участок, который вскрыли из-за паводков.
"Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск – Хобда – Уил – Шубаркудык – Актобе", – говорится в сообщении.
Дорожное движение обещают восстановить после стабилизации паводковой ситуации в регионе.
Отметим, что на официальном сайте ДЧС Акмолинской области сказано, что паводок (наводнение) – это временное затопление значительной части суши водой.
Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – говорится в сообщении.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012743-razrushit-chast-dorogi-prishlos-v-aktyubinskoy-oblasti-iz-za-pavodkov-video/