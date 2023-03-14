Разрушить часть дороги пришлось в Актюбинской области из-за паводков (видео)

Паводки. Иллюстративное фото: Christian Feldhaar / Getty Images

Вскрыть один отрезок дороги "Самара-Шымкент" на 613-м километре пришлось в Актюбинской области из-за паводковой ситуации в регионе, сообщается в официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол".

Данное решение было принято по обращению местного исполнительного органа и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности жителей поселка Хобда и предотвращения затопления данного населенного пункта.

Специалисты считают, что такая мера позволит предотвратить угрозу подтопления близлежащих жилых домов и социальных объектов.

Работы по вскрытию автодороги начаты накануне.

Водителям сообщили, что можно обогнуть участок, который вскрыли из-за паводков.

"Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск – Хобда – Уил – Шубаркудык – Актобе", – говорится в сообщении.

Дорожное движение обещают восстановить после стабилизации паводковой ситуации в регионе.

Отметим, что на официальном сайте ДЧС Акмолинской области сказано, что паводок (наводнение) – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – говорится в сообщении.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012743-razrushit-chast-dorogi-prishlos-v-aktyubinskoy-oblasti-iz-za-pavodkov-video/