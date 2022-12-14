"Вселенской катастрофы не было": Скляр об аварии в Экибастузе

Здание ТЭЦ. Фото: Министерство энергетики РК

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах кабмина прокомментировал ЧС в Экибастузе, в результате которой многие жилые дома остались без тепла, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр заявил, что относительно аварии на ТЭЦ Экибастуза в интернете всплывало много фейковой информации.

"Фейков было предостаточно. Мы в штабе разработали специальную таблицу, которую дважды в день публиковали в различных пабликах и на сайте акима. Эту таблицу лично подписывал. Если в какой-то дом заводили тепло в подвал, там мы объясняли, подано ли теплоснабжение в дом.

Некоторые жители упрекали лично меня: "Вы виноваты, что у нас дома холодно. Почему так долго меняете батареи? Ну почему не слили воду?" И мы в тех домах, где это сделали, меняли буквально несколько радиаторов, а во многих домах меняли до 9 этажа. Это очень тяжелый труд: размороженную систему запустить крайне тяжело", — заявил Скляр.

Он заявил, что следствие покажет, кто виноват в случившемся.

"Кто виноват в этом? Я сейчас не хочу (никого - прим. ред.) обвинять. В этом разберутся специальные органы - в причине самой аварии и способах ликвидации. Потому что неуклюжие действия нескольких должностных лиц… мы вынуждены были подключать ресурсы всех предприятий города.

Считаю, что разберется следствие - проведут (расследование - прим. ред.) и объявят (его результаты - прим. ред.). Я думаю, что их торопить не нужно: это дело не такого короткого периода. Степень вины каждого будет определена. Если есть вина акционера, то он понесет полную свою ответственность. Если это вина и руководителя станции, то каждому будет дана правовая оценка", — заверил он.

Предстоит, по его словам, и разобраться в том, насколько была правильно проведена ликвидация самой ЧС.

"Сейчас я вижу, что нам необходимо сделать определенные выводы. Элементарные действия не были выполнены в ходе ликвидации данной ЧС. И вот этот негативный момент должны рассмотреть с участием акимов других городов страны, чтобы в случае возникновения таких крупных аварий какой-то определенный алгоритм должен был быть.

Всего в Экибастузе 689 многоэтажных жилых домов. Было открыто 15 пунктов обогрева. Многие жители, конечно, находились в квартирах, охраняли свое жилье и находились там, когда проводилась замена радиаторов. Но такой вселенской катастрофы, что весь город замерз, не было", — заявил Скляр.

Слово "замерзающий Экибастуз" в данном случае, добавил он, относится к трем микрорайонам.

"Да, это очень много – 5100 квартир, 13 тысяч жильцов. В течение 7-10 дней в разный период 149 домов отключили сразу, во время аварии. 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа. Но, согласитесь, 689 и 70 домов – это несколько разные цифры. Говорить о том, что весь город замерз – это по меньшей мере некорректно", — резюмировал вице-премьер-министр.

Также Скляр прокомментировал лично свою работу в рамках региона.

"Я обошел, наверное, сотни квартир. Штаб находился на ТЭЦ. Я выполнял свои обязанности так, как считал нужным. С раннего утра до поздней ночи. Работал не я один - работал целый штаб, куда входили руководители крупнейших градообразующих предприятий Экибастуза и выполнили эту работу", — ответил Роман Скляр.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС, который сняли лишь спустя полторы недели.

По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции. По факту аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело.

После ЧП в Экибастузе от должности был освобожден аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Его место занял уже экс-аким Павлодара Асаин Байханов.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал катастрофой ситуацию с заморозкой теплосетей в Экибастузе. По его мнению, к аварии привело замалчивание проблем.

Глава Минэнерго также заявил, что это была крупнейшая коммунальная авария за всю историю Экибастуза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001525-vselenskoy-katastrofy-ne-bylo-sklyar-ob-avarii-v-ekibastuze/