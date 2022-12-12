Что могло привести к аварии на ТЭЦ Экибастуза, рассказали в Минэнерго

Здание ТЭЦ. Фото: рavlodarenergo.kz

Глава Минэнерго в кулуарах кабмина прокомментировал аварию на ТЭЦ Экибастуза, в результате которой город остался без отопления в морозы, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков заявил, что это была крупнейшая коммунальная авария за всю историю Экибастуза.

"Что к ней привело? Понятно, что операционная ошибка персонала станции, который резко увеличил давление в сети. Есть вопросы абсолютно ко всем: и к руководству станции, и к собственникам - почему они такое допустили.

Тот же манометр, на который обратил внимание оператор станции, и начал нагнетать давление - почему он завис? Потому что было разбито окно, и манометр элементарно замерз. А почему манометр замерз? Наверное, компания не вложила достаточно средств в элементарные вещи, недостаточно обучила персонал", — заявил министр.

Поэтому, по его словам, утверждать, что отвечать будет только человек, который совершил какие-то действия - условно включил или выключил рубильник - ошибочно.

"Виновных правоохранительные органы найдут и привлекут к строжайшей ответственности", — заверил он.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС, который сняли лишь спустя полторы недели.

По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции. По факту аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело.

После ЧП в Экибастузе от должности был освобожден аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Его место занял аким Павлодара Асаин Байханов.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал катастрофой ситуацию с заморозкой теплосетей в Экибастузе. По его мнению, к аварии привело замалчивание проблем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001208-chto-moglo-privesti-k-avarii-na-tets-ekibastuza-rasskazali-v-minenergo/