Из-за пожара 30 человек эвакуировали из дома в Актау

Место происшествия. Фото: пресс-служба МЧС РК

В Актау в одном из пятиэтажных домов в среду вечером, 30 ноября, в квартире на втором этаже произошел пожар, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным МЧС, спасатели по лестничному маршу эвакуировали 30 человек, из них 10 детей. В 23:07 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Согласно заключению экспертов, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Площадь пожара составила 5 кв.м.

В МЧС отметили, что причин возникновения короткого замыкания несколько. Это низкое качество изоляции, неправильный монтаж электропроводки, плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов. Еще одна причина – перегрев и разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.

Место происшествия. Фото: пресс-служба МЧС РК

Как сообщили в ведомстве, чтобы избежать перегрузки, необходимо подключать такое количество электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности каждой линии электросети.

Чтобы избежать короткого замыкания, также следует соблюдать определенные правила:

не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией;

устанавливать защитные устройства отключения – автоматические выключатели;

регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток и выключателей, при необходимости сразу их заменять;

не эксплуатировать поврежденные электроприборы.

В МЧС подчеркнули, что выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения короткого замыкания.

Напомним, 16 ноября во время пожара в ЖК "Кахарман" в Астане пострадали двое пожарных, их с ожогами доставили в больницу. На следующий день стало известно, что один из пожарных – Аскар Забикулин – в тяжелом состоянии. Через несколько дней он скончался в больнице. Его похоронили в ауле Казгородок Енбекшилдерского района, откуда он был родом.

Кроме Аскара в пожаре пострадал еще один спасатель – Аян Кемпиров. Он получил 10% ожогов тела. Его жизнь вне опасности. Семьям двух пожарных оказали материальную помощь – за счет государства были погашены кредиты и ипотека. Супруге Забикулина Забикулина также был вручен сертификат на трехкомнатную квартиру.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье погибшего, а также поручил присвоить имя Аскара Забикулина одной из улиц в столице и установить его бюст.

Позднее представители ДЧС Астаны сообщили, что причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшее к воспламенению изоляции электропроводов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999677-iz-za-pozhara-30-chelovek-evakuirovali-iz-doma-v-aktau/