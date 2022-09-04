До 43 тысяч гектаров увеличилась площадь пожара в Костанайской области

Место происшествия. Кадр из видео: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе брифинга на телеканале "Хабар 24" доложил об обстановке в Костанайской области, где уже вторые сутки тушат пожар. Судя по его данным, площадь пожара значительно увеличилась.

"Общая площадь возгорания составляет более 43 тысяч гектаров, из 106 тысяч лесного фонда данного лесничества. Имеется 8 активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового", – сообщил глава МЧС.

По словам министра, в целях недопущения распространения огня на жилые постройки населенных пунктов созданы три боевых участка, где активно проводится работа подразделений Министерства по ЧС, а также приданных сил и средств.

Как отметил Ильин, большую помощь МЧС оказало подразделение "Казахстан темир жолы".

"Существовала угроза взрыва на нефтебазе в поселке Аманкарагай. Предприняты меры с помощью пожарных поездов: было не допущено распространение огня, которое не привело к более трагическим последствиям", – сообщил глава МЧС.

Министр добавил, что сейчас активно наращивается число сотрудников, задействованных в борьбе с пожарами. В том числе привлекаются подразделения Минобороны и Нацгвардии – они будут помогать в дальнейшей локализации и ликвидации последствий возгорания.

По информации, предоставленной МЧС в 09:00, общая площадь пожара составляла 9400 гектаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986074-do-43-tysyach-gektarov-uvelichilas-ploschad-pozhara-v-kostanayskoy-oblasti/