Пожары в Костанайской области: 10 человек пострадали, уничтожено 108 строений (фото)

Место происшествия. Фото: оперштаб МЧС

В Костанайской области продолжают тушить крупный лесной пожар. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, сколько насчитывается пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб МЧС.

Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай и в селе Лесное ликвидированы. Не допущен переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом.

Также прекращено распространение огня в жилых домах сел Аманкарагай и Озерное, проводится тушение отдельных очагов.

По состоянию на 8 часов утра 4 сентября площадь возгорания составляет 9400 га. Такая площадь пожара объясняется осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха – 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 23 м/с.

Сегодня же, по данным РГП "Казгидромет", на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра – до 9 м/с.

В настоящее время огнем уничтожено и повреждено 108 строений.

По информации МЧС, погибших среди населения и участников тушения пожаров нет. Получили травмы, ожоги и отравление 10 человек:

5 человек среди населения, включая одного несовершеннолетнего;

1 работник лесхоза;

1 работник акимата;

3 сотрудника МЧС.

Четверо из них находятся в Центральной районной больнице, шестеро после осмотра и оказания помощи отправлены домой.

Из мест возгорания эвакуировали 1841 человека:

из села Озерное – 250 человек;

из северной части села Аманкарагай – 1000 человек;

из села Калинино – 228 человек;

из села Лесное – 363 человека.

Эвакуированных разместили в средней школе и интернате села Аулиеколь, также им организовали питание. Вместе с этим открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов. Акимат Костанайской области прорабатывает вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Сегодня в Костанайскую область прибывает дополнительная группировка ДЧС Нур-Султана, а также вертолеты МЧС с водосливными устройствами из города Алматы.

"В настоящее время проводится воздушная разведка для оценки обстановки. Силы и средства по итогам воздушной разведки будут направлены на тушение очагов пожаров в лесном массиве и защиту населенных пунктов", – дополнили в Министерстве по ЧС.

В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622, всего 908 пассажиров).

Все фото с мест событий можно посмотреть пролистав "карусель".

Ранее стало известно, что в ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент республики Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Также президент поручил правительству выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986062-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-10-chelovek-postradali-unichtozheno-108-stroeniy/