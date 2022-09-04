Объявлен сбор средств пострадавшим от пожаров в Костанайской области

Пожар в Костанайской области. Кадр из видео: МЧС РК

В связи с пожарами в Костанайской области Ассамблея народа Казахстана сделала заявление. Оно появилось в информационном сообщении на официальном сайте АНК.

"В связи с напряженной пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения из ряда населенных пунктов Ассамблея народа Казахстана объявляет об организации акции помощи пострадавшему от пожаров населению.

4 сентября в Домах дружбы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, на базе центров волонтерства будут развернуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей", – говорится в сообщении Ассамблеи.

По поступающей информации, эвакуированные граждане обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами и спальными принадлежностями.

Тем не менее пострадавшие будут нуждаться в восстановлении домов, подворий, одежде и обуви. В связи с этим был открыт сбор денежных средств.

"Средства необходимо будет перечислять на открытый для пострадавших расчетный счет: +7 747 482 64 49. Координация данной работы возлагается на РГУ "Қоғамдық келісім".

По вопросам сбора гуманитарной помощи (одежда, продукты, средства гигиены, постельное белье) обращаться по тел: +7 705 558 05 08 – Рамазанова Наталья Сергеевна, руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" Управления общественного развития акимата Костанайской области", – добавили представители Ассамблеи народа Казахстана.

По последним данным, площадь возгорания в Костанайской области превышает 43 тыс. гектаров. Известно, что огонь уже уничтожил и повредил 108 построек. Среди пострадавших насчитывается 10 человек, есть погибший.

На недавнем совещании кабмина премьер пообещал, что гражданам, потерявшим жилье в результате пожаров в Костанайской области, построят новые дома.

Генпрокуратура начала уголовное расследование по фактам пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986094-obyavlen-sbor-sredstv-postradavshim-ot-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti/