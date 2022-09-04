Пожары в Костанайской области: что известно к этому часу

Пожарный тушит пожар в лесу. Кадр из видео: МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали об обстановке в Костанайской области, где уже вторые сутки бушуют природные пожары, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб МЧС.

Как борются с возгоранием

По состоянию на 14:00 возгорание тушат в селах Аманкарагай, Лесное и Озерное, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны.

В тушении пожара задействованы 159 единиц техники, 5 воздушных судов, 5 пожарных поездов, 1332 человека личного состава. В их числе силы и средства:

МЧС – 58 единиц техники, 359 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС города Нур-Султана, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, в/ч 52859 (город Караганда));

МВД – 660 человек личного состава, 60 единиц техники;

Минобороны – 169 человек, 2 вертолета с водосливными устройствами;

лесхоза – 33 единицы техники, 86 сотрудников лесной охраны;

РГКП "КазАвиаЛесохрана" – 17 человек, 3 единицы техники, 1 воздушное судно;

акимата области – 5 единиц техники, 20 сотрудников;

АО "КТЖ" – 5 пожарных поездов и 21 сотрудник.

Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км от места. С момента начала тушения пожара проведено 65 сбросов воды.

В воскресенье в 06:50 из города Алматы в Костанайскую область вылетели 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами.

На данный момент в готовности находятся 3 воздушных судна Минобороны РК в столице с водосливными устройствами.

Работа с пострадавшими

Проведена эвакуация 1841 человека из села Озерное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек) и села Лесное (363 человека).

Акимат организовал размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием. Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

"На горячую линию МЧС поступило 25 звонков информационного характера. 2 психолога ДЧС Костанайской области оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопункте Аулиекольского района", – добавили в МЧС.

В селе Новонежинка силами в/ч 52859 МЧС РК развернуто 9 палаток для приема пострадавшего населения.

Кроме того, в столице по инициативе депутатов мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.

Последствия пожаров

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек, в том числе:

пятеро граждан, включая одного несовершеннолетнего;

1 работник лесхоза;

1 работник акимата;

3 сотрудника МЧС.

Четверо из них находятся в Центральной районной больнице, 6 – после осмотра и оказания помощи отправлены домой.

В числе погибших один человек – мужчина 1935 года рождения.

Начиная с 16:00 3 сентября зарегистрирован переход пожара на жилые строения села Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), села Лесное (1 жилой дом), села Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы.

В итоге огнем уничтожено и повреждено 108 строений.

По данным РГП "Казгидромет", 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра достигнет 9 м/с.

Акимат Костанайской области по-прежнему прорабатывает вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Все фото и видео доступны при перелистывании "карусели".

Ранее сообщалось, что расследованием лесных пожаров в регионе займутся прокуроры. Между тем Ассамблея народа Казахстана объявила о сборе средств пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986096-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-chto-izvestno-k-etomu-chasu/