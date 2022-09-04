Один человек погиб при пожаре в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По последним данным МЧС, в результате пожаров в Костанайской области погиб один человек. Об этом министр Юрий Ильин сообщил сегодня в ходе брифинга на телеканале "Хабар 24".

"По состоянию на 00:00 не было информации о пострадавших и погибших. Сегодня с утра мы при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека – это инвалид 1936 года рождения", – сообщил глава МЧС.

Ильин добавил, что погибший был оповещен участковым инспектором при проведении эвакуации, но отказался от нее.

Тем не менее, по словам Ильина, расследование по факту гибели проведут.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Из мест возгорания эвакуировали более 1800 человек. Но есть и пострадавшие: 10 человек получили травмы, ожоги и отравление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986073-odin-chelovek-pogib-pri-pozhare-v-kostanayskoy-oblasti/