"За людей не считают": отец погибшего горняка раскритиковал условия на шахте "АрселорМиттал"

Отец погибшего Анатолий Корниенко. Фото: телеканал КТК

В воскресенье, 7 ноября, в Карагандинской области на шахте "Абайская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", случилось ЧП, унесшее жизни 6 человек. Еще два человека в результате происшествия попали в реанимацию. Корреспондентам телеканала КТК удалось поговорить с отцом одного из погибших горняков.

Как сообщает телеканал, отец погибшего раскритиковал условия работы на шахте "Абайская".

"Что оно мне, эта помощь, когда у меня дитя нету? Разве они заменят ребенка моего? Он у нас не пил, не болтался нигде. Единственное – у него была рыбалка", - говорит мать погибшего Сергея Корниенко.

51-летний Сергей Корниенко проработал на шахте "Абайская" почти 30 лет. Для него и еще пяти коллег вчерашняя смена стала последней. К работе они приступили в восемь часов. Спустя 24 минуты в забое вентиляционного штрека произошел внезапный залповый выброс метана. Было зафиксировано многократное превышение его концентрации. Она достигла 41%. В это время на месте находились 64 человека, только 56 смогли подняться на поверхность. Двое – с отравлением в больнице. Шестеро горняков, которые были ближе всех к эпицентру, погибли на месте, они не успели воспользоваться самоспасателями.

Погибший Сергей Корниенко. Кадр из видео: телеканал КТК

"Безалаберное! Вообще за людей их не считают – шахтеров. Что старое, то старое. Обновление не идет. Они денег жалеют. Надо дегазацию, наверное, проводить, бурить скважины, газ выкачивать. Деньги они экономят. А рабочие помрут – так помрут", - считает отец погибшего Анатолий Корниенко.

Между тем, семьям погибших пообещали помочь с погашением кредитов. Сегодня об этом сообщило руководство предприятия, на которое они работали – "АрселорМиттал". Тела шахтеров обещают доставить домой уже в ближайшее время. Родные начали готовиться к похоронам.

"Мы не ограничиваемся условиями коллективного договора. Всю необходимую помощь, то есть погашение кредитов, другие вопросы, связанные с похоронами, эти все вещи у нас зарегламентированы. Компания готова и будет оказывать сверх того, что обязана делать по коллективному договору, по отраслевому соглашению", - сообщил исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Алишер Абенов.

Как напоминает телеканал, шахта "Абайская" получила печальную известность еще в 2008 году. Тогда при взрыве метана там погибли 30 человек. Тела 23 шахтеров так и не нашли.

Источник: КТК

Как мы сообщали ранее, 7 ноября в шахте "Абайская" произошел выброс метана. В результате ЧП погибли шесть человек и двое шахтеров получили сильное отравление. Недавно их перевели из реанимации в отделение токсикологии.

По данному факту расследуется уголовное дело. В то же время следователи изымают документы, связанные с работой шахты "Абайская".

Также проверку проводит госкомиссия. Семьям погибших шахтеров обещали оказать материальную помощь и закрыть кредиты, кроме того, работодателя обяжут оплатить обучение их детей.

Сегодня стало известно, что после трагедии на всех шахтах "АрселорМиттал Темиртау" проведут тотальные проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941193-za-lyudey-ne-schitayut-otets-pogibshego-gornyaka-raskritikoval-usloviya-na-shahte-arselormittal/