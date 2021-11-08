Следователи изымают документы, связанные с работой шахты "АрселорМиттал", после трагедии

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о ходе расследования трагедии на шахте в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель МВД сообщил, что уже в день инцидента следственным управлением ДП Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 277 – "Нарушение правил горных и строительных работ".

"В рамках расследования настоящего уголовного дела следователями проведены осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещественные доказательства и назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе судебно-строительная комплексная экспертиза.

В настоящее время на месте взрыва под руководством министра по ЧС работает правительственная комиссия, которая даст тоже свои выводы по результатам.

Касательно субъектов по настоящему уголовному делу - действительно, трагедия в результате выброса метана, которая произошла, унесла жизнь шестерых работников шахты, двое находятся (в больнице - прим. ред.)", - добавил он.

Прокомментировал он и вопрос касательно подозреваемых.

"В настоящее время в ходе проведения следственных действий никто из работников шахты, ответственных работников, должностных лиц данной компании не допрошен в качестве подозреваемых и не признан (таковым - прим. ред.).

Проводятся следственные действия, и по результатам дополнительно, в случае установления, мы обязательно сообщим и огласим (сведения - прим. ред.) о тех должностных лицах, кого мы признали подозреваемым и чьи действия мы будем квалифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Но хочу сказать, что практика расследования таких уголовных дел показывает, что установление подозреваемых лиц проводится по получении результатов соответствующих экспертиз и заключений правительственной комиссии", - подчеркнул Адилов.

В ходе следствия, сказал представитель МВД, будут выяснены причины и условия, способствующие совершению преступления.

"Со вчерашнего дня следователями началась выемка и изъятие документов, связанных с функционированием данной шахты, функциональными, должностными обязанностями как самих рабочих, самого трудового процесса именно этого трудового дня, и в том числе организацией труда и производственного процесса, который был организован на данном предприятии.

Поэтому хочу сказать, что причины, условия мы выясним. И в случае подтверждения данных о том, что шахта не должна была работать, угроза уже существовала до того, как рабочие продолжали работать, соответственно, мы дадим отдельную правовую оценку по этой части, вплоть до регистрации досудебного расследования и привлечения ответственных должностных лиц этой компании", - резюмировал спикер.

Напомним, 7 ноября на шахте "Абайская" в Карагандинской области произошел выброс метана, в результате чего погибли шесть человек, еще двое пострадали. Позже глава МЧС Юрий Ильин рассказал подробности трагедии.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Что известно о трагедии к этому часу, читайте в следующем материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941090-sledovateli-izymayut-dokumenty-svyazannye-s-rabotoy-shahty-arselormittal-posle-tragedii/