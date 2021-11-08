Тотальные проверки проведут на всех шахтах "АрселорМиттал Темиртау" после трагедии

Фото: facebook.com/AMTemirtau

Сегодня на аппаратном совещании в режиме онлайн минутой молчания почтили память погибших горняков на шахте "Абайская". Работы на месте происшествия сейчас приостановлены. В настоящее время идут проверки на всех восьми шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау". Об этом сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области. Он заявил, что нужно отнестись к этому вопросу со всей серьезностью и исключить формальный подход.

Семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Вопрос находится на личном контроле у акима Карагандинской области.

"От лица акимата области я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вчера мы посетили семьи. В эти трудные дни все жители региона разделяют с вами горечь утраты", - сказал Женис Касымбек.

Напомним, накануне на шахте "Абайская" произошел внезапный выброс метана. Шестеро работников погибли, двоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Трагедию прокомментировали в АО "АрселорМиттал Темиртау". Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941084-totalnye-proverki-provedut-na-vseh-shahtah-arselormittal-temirtau-posle-tragedii/