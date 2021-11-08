Пострадавших во время ЧП шахтеров перевели в палаты в Караганде

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Пострадавшие во время выброса метана шахтеры идут на поправку. Их перевели из реанимации в отделение токсикологии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на руководителя ситуационного центра ОМЦ имени Макажанова.

Пациенты, госпитализированные с сильным отравлением метаном и углекислым газом, находятся в областном медицинском центре имени Макажанова. Врачи отмечают положительную динамику в их лечении и перевели шахтеров из реанимации в палаты.

"На сегодня состояние пациентов ближе к средней степени тяжести, в динамике с улучшением на фоне проводимого лечения. Пациенты чувствуют себя гораздо лучше и были переведены сегодня в отделение токсикологии", - отметил руководитель ситуационного центра ОМЦ имени Макажанова Ерик Шонбаев.

Напомним, 7 ноября в шахте "Абайская" произошел выброс метана. В результате ЧП погибли шесть человек и двое шахтеров получили сильное отравление. Всего в момент происшествия здесь находились 64 человека. 56-м из них удалось самостоятельно выбраться на поверхность.

По данному факту расследуется уголовное дело. Также проверку проводит госкомиссия. Семьям погибших шахтеров обещали оказать материальную помощь и закрыть кредиты, кроме того, работодателя обяжут оплатить обучение их детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941088-postradavshih-vo-vremya-chp-shahterov-pereveli-v-palaty-v-karagande/