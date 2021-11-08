ЧП на шахте "АрселорМиттал Темиртау" в Абае: что известно о трагедии

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Накануне, 7 ноября, на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" случилось ЧП, унесшее жизни 6 человек. Еще два человека в результате происшествия попали в реанимацию. Что известно о трагедии к этому часу - в материале NUR.KZ.

Сообщение о ЧП поступило на пульт ДЧС 7 ноября в 9.30 - в 08.37 в городе Абай Карагандинской области на шахте "Абайская" в забое вентиляционного штрека 3-К10 произошел внезапный выброс метана.

Всего в момент ЧП шахте находилось 64 работника. 56 человек эвакуировались самостоятельно. 6 человек погибли на месте ЧП, двое получили сильное отравление.

Изначально пострадавшие были помещены в реанимацию. Как сообщает МИА "Казинформ", сегодня одного из них перевели в обычную палату, второго мужчину также готовят к переводу в палату.

Позже в АО "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировали трагедию. В компании сообщили, что по данному факту создана госкомиссия, обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Но, как сообщил сегодня глава следственного департамента МВД Санжар Адилов, подозреваемых в деле пока нет.

"В настоящее время в ходе проведения следственных действий никто из работников шахты, ответственных работников, должностных лиц данной компании не допрошен и в качестве подозреваемого не признан.

Проводятся следственные действия, по результатам дополнительно - в случае установления - мы обязательно сообщим о тех должностных лицах, кого мы признали подозреваемым и чьи действия мы будем квалифицировать по соответствующей статье УК.

Но хочу сказать, что практика расследования таких уголовных дел показывает, что установление подозреваемых лиц проводится по получению результатов соответствующих экспертиз и заключения правительственной комиссии", - объяснил Адилов.

О трагедии накануне высказался глава государства. Он выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также поручил оказать семьям шахтеров всестороннюю помощь.

На место происшествия прибыл глава МЧС Юрий Ильин. Он провел срочный брифинг, на котором сообщил, что семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание. Вопрос покрытия кредитов погибших, предоставления их семьям жилья будет решаться индивидуально.

Кроме того, во время брифинга министр рассказал, что работу шахты "Абайская" могли приостановить до трагического инцидента. Поводом тому послужил целый ряд нарушений.

"По перечням, которые имелись на момент проверки, мы подали в экономический суд. Это было веское основание для приостановки деятельности шахты. Затем шахта "Абайская" подала встречное исковое заявление в экономический суд, признав, что все замечания, которые были показаны нашим инспекторским составом, удовлетворены и исправлены", - сообщил Ильин.

Министр уточнил, что среди замечаний было нарушение правил эксплуатации электрооборудования, дыхательной аппаратуры и сигнализаторов. Но после того, как все замечания были устранены, работы на шахте возобновили.

После трагедии аким Карагандинской области Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях региона.

Как сообщает официальный сайт акимата Карагандинской области, сейчас работы на шахте "Абайская" приостановлены до полного разбирательства. Кроме того, на всех восьми шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" ведутся проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941070-chp-na-shahte-arselormittal-temirtau-v-abae-chto-izvestno-o-tragedii/