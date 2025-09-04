jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Не доказал свое исправление": сына депутата Даулета Турлыханова оставили в колонии

      Опубликовано:

      Нурасыл Болат
      Нурасыл Болат. Кадр из видео: instagram.com/pro.pravo.kz

      Сыну депутата мажилиса Даулета Турлыханова сегодня отказали в смягчении наказания. Суд посчитал, что Нурасыл Болат не доказал свое исправление, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, ходатайство осужденного Нурасыла Болата о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания рассмотрел суд города Алатау 4 сентября 2025 года.

      Постановлением районного суда №2 Медеуского района Алматы от 22 октября 2024 года осужденному была произведена замена неотбытой части наказания (1 год 5 месяцев 10 дней) с ограничения свободы на лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении КУИС средней безопасности.

      Данную меру приняли в связи с неоднократными нарушениями условий пробационного контроля. Осужденный был заблаговременно ознакомлен с установленными обязанностями и предупрежден о последствиях их нарушения. Нарушения были зафиксированы и подтверждены материалами дела.

      В частности, суд установил, что осужденный:

      • 14 августа 2024 года в три часа ночи находился в общественном месте, что нарушало возложенные судом ограничения;
      • 11 октября 2024 года посещал ресторан в вечернее время;
      • 12 октября 2024 года находился в ночном развлекательном заведении.

      Осужденный Нурасыл Болат ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания поддержал в полном объеме и просил удовлетворить.

      Прокурор просил частично удовлетворить ходатайство осужденного и заменить на ограничение свободы.

      Потерпевший Олег Чернов поддержал позицию осужденного и просил удовлетворить ходатайство, а потерпевшая Анна Чернова просила частично удовлетворить ходатайство и заменить на ограничение свободы.

      "Основанием для отказа в ходатайстве осужденного послужило, что тот ранее злостно нарушал условия отбытия наказания в виде ограничения свободы. С учетом совокупности всех обстоятельств и согласно нормам статьи 73 УК суд пришел к выводу, что содержащиеся в ходатайстве и материалах сведения не подтвердили позитивные изменения в поведении осужденного Нурасыла Болата, он не доказал свое исправление, поэтому исполнение наказания должно быть продолжено", - пояснили в суде. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

      Дело сына Даулета Турлыханова

      В феврале 2023 года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

      В начале октября 2023 года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова. Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

      В мае 2024 года уголовное дело в отношении Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

      Однако в августе юрист Анна Чернова опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом. Позже в МВД заявили, что наказали виновных за ночные прогулки осужденного сына Турлыханова.

      Однако спустя время в Сети опять появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. Видео прокомментировали в КУИС, заявив, что готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

      В результате суд первой инстанции постановил заменить осужденному неотбытый срок наказания с ограничения на лишение свободы в учреждении УИС средней безопасности. Кроме того, судья заявил о необходимости взять под стражу осужденного в зале суда.

      А в декабре 2024 года Болата отправили в колонию - апелляционная инстанция оставила в силе решение суда о замене ограничения свободы лишением.

      В июне 2025 года сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова отозвал ходатайство с просьбой заменить неотбытую часть срока на штраф.

