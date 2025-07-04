Убил родных знакомой за отказ выйти замуж: в деле о захвате заложников в Актобе поставили точку

В Актобе завершился резонансный судебный процесс по делу о захвате заложников, в результате чего были убиты несколько человек, сообщает телеканал "Астана".

Суд Актобе поставил точку в громком деле о захвате заложников. Трагедия разыгралась в январе этого года. Тогда подсудимый незаконно проник в дом к своей знакомой - женщину и ее родителей он захватил в заложники.

Несколько часов он удерживал своих жертв и жестоко издевался над ними. Уже после штурма пожилых супругов с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в погребе. Спасти их не удалось. По данным следствия, все произошло на почве ревности, так как подсудимый предложил пострадавшей узаконить отношения, но получил отказ. После он решился на преступление.

Захватившему заложников мужчине предъявили обвинение сразу по трем статьям: "Убийство двух лиц, с похищением человека либо захватом заложника, совершенное с особой жестокостью", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Окончательно назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбывания наказания назначить учреждение уголовно исправительной системы чрезвычайной безопасности", - объявил судья.

Напомним, накануне мужчина частично признал свою вину в суде. Прокуратура требовала для него пожизненного заключения.

Захват заложников в Актобе

Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление. В полиции сообщали, что по ситуации возбудили уголовное дело. А в середине мая дело направили в суд.

Пострадавшими по делу проходят 4 человека: выжившая заложница, ее тетя и две дочери ее отчима. Родственницы погибших пенсионеров требуют максимального наказания для подсудимого.

В суде уже выступила главная потерпевшая и ключевая свидетельница - единственная, кто выжил в тот страшный январский день, когда в доме ее родителей развернулась настоящая бойня.

Также в суде показания дал внук погибших. Он многое рассказал о своей матери, в частности, упомянул о наркозависимости.