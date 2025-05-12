Захват заложников в Актобе: дело о двойном убийстве направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела о захвате заложников и двойном убийстве в Актобе. Дело передали в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура региона направила в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и убийства двух человек в одном из частных домов Актобе.

"Следствием установлено, что подозреваемый после ссоры со своей знакомой незаконно проник в частный дом, где совершил убийство ее матери и отчима, а потерпевшую незаконно удерживал против ее воли", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

В результате оперативных действий сотрудников спецподразделения "Арлан" потерпевшую освободили, а подозреваемого задержали на месте преступления.

Прокуратура Актюбинской области взяла дело на особый контроль, назначена группа процессуальных прокуроров.

Подозреваемому предъявили обвинение по п.1,3,5 ч.2 ст.99 УК (Убийство двух или более лиц, с особой жестокостью), п.3,4 ч.2 ст.126 УК (Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и ч.1 ст.107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.

Напомним, 13 января этого года в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление.

Также стало известно, что 75-летний погибший был сотрудником правоохранительных органов, а его 67-летняя супруга - медсестрой. Их дочь, пострадавшая при нападении, не проживала с родителями и воспитывает несовершеннолетнего сына. В ночь трагедии ребенка дома не было.