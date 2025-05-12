Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Захват заложников в Актобе: дело о двойном убийстве направлено в суд

Опубликовано:

Мужчина в наручниках за решеткой
Мужчина за решеткой в наручниках. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

Завершено расследование уголовного дела о захвате заложников и двойном убийстве в Актобе. Дело передали в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура региона направила в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и убийства двух человек в одном из частных домов Актобе.

"Следствием установлено, что подозреваемый после ссоры со своей знакомой незаконно проник в частный дом,  где совершил убийство ее матери и отчима, а потерпевшую незаконно удерживал против ее воли", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

В результате оперативных действий сотрудников спецподразделения "Арлан" потерпевшую освободили, а подозреваемого задержали на месте преступления.

Прокуратура Актюбинской области взяла дело на особый контроль, назначена группа процессуальных прокуроров.

Подозреваемому предъявили обвинение по п.1,3,5 ч.2 ст.99 УК (Убийство двух или более лиц, с особой жестокостью), п.3,4 ч.2 ст.126 УК (Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и ч.1 ст.107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.

Напомним, 13 января этого года в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление.

Также стало известно, что 75-летний погибший был сотрудником правоохранительных органов, а его 67-летняя супруга - медсестрой. Их дочь, пострадавшая при нападении, не проживала с родителями и воспитывает несовершеннолетнего сына. В ночь трагедии ребенка дома не было.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244048-zahvat-zalozhnikov-v-aktobe-delo-o-dvoynom-ubiystve-napravleno-v-sud/