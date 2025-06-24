"Там мужик сидит!": шокирующие подробности рассказал внук погибших заложников в Актобе

В Актобе продолжается рассмотрение дела об убийстве супругов-пенсионеров, которое произошло в январе 2025 года. Показания дал внук погибших. Он многое рассказал о своей матери, передает "Мой город".

На скамье подсудимых оказался 38-летний уроженец Мангистауской области. Он обвиняется по трем статьям УК РК: "Убийство двух или более лиц", "Незаконное лишение человека свободы с применением насилия" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

По материалам дела, жертвами преступления стали пожилые супруги-пенсионеры, которым он нанес множественные ранения ножом и топором (они скончались в погребе собственной летней кухни), а также их дочь - "невеста" нападавшего. Ее, как установило следствие, мужчина тоже изранил, связал и несколько часов удерживал, пока полицейские не взяли помещение штурмом и не освободили ее.

В обвинительном заключении говорится, что молодая женщина, дочь хозяйки дома, познакомилась с подсудимым в соцсети. Они стали жить вместе, но вскоре поссорились и дело дошло до рукоприкладства. Несмотря на это, мужчина настаивал заключить брак. Женщина не соглашалась.

Это ли стало причиной или что-то другое, но 13 января, он, сложив в рюкзак отвертку, нож и скотч, заявился в дом к матери женщины. Дело закончилось двойным убийством.

Вчера, 23 июня, в суде давал показания 17-летний внук хозяев дома, который и обнаружил подсудимого, придя вечером домой. Говорить школьнику было сложно, его голос дрожал, когда он вспоминал бабушку с дедушкой и события, предшествовавшие тому злополучному дню. Юноша учится в лицее для одаренных детей, воспитывался бабушкой.

Он рассказал, что 13 января видел бабушку с дедушкой утром, уезжая в лицей, последний раз живыми. Юноша во второй половине дня не смог дозвониться ни до матери, ни до бабушки.

Ее супруг, которого он называл "ата", ответил, что обеих почему-то нет дома, они куда-то ушли, пока он спал. Но телефоны и вещи их дома. Он пообещал посмотреть их на летней кухне.

На этой самой кухне уже ночью найдут искалеченные тела бабушки и дедушки подростка. Полицию придется вызывать ему самому. Придя вечером домой с тетей и дочерью дедушки, парень никого не обнаружит дома, и, подождав, все трое пошли на летнюю кухню.

"Я еле открыл ключом железную дверь, деревянную толкнул, но она не открывалась полностью. Стоя на пороге, я попробовал включить свет, он не включался. Я подтолкнул дверь еще и увидел большую спину мужчины, который сидел на корточках, и крикнул: "Там мужик сидит!"

Это был подсудимый, я его знаю, он приходил к нам домой. Тети закричали, я закрыл дверь, и мы быстро побежали на улицу, сели в машину и позвонили в полицию. Полицейские приехали через 20 минут, до этого пришли родственники, но подсудимый закрылся на ключ изнутри, вторую дверь забаррикадировал так, что трое мужчин не смогли ее открыть", - рассказал внук убитых.

По словам юноши, в 2016 году его мать во второй раз вышла замуж и стала жить отдельно. С новым супругом они снимали жилье, и все, казалось, у них было неплохо. Со временем бабушка купила дочери большую квартиру.

Но пять лет назад женщина развелась, дома у своей матери она появлялась все реже, а в 2023 году году совсем пропала. Ее пожилая мать сильно из-за этого переживала. Однажды дочь пришла домой побитой. Потом приходила еще, поднимала шум, ругалась. Через время подросток узнал от бабушки, что его мать положили на лечение, потому что у нее зависимость.

"Когда взяли у нее анализы, в крови обнаружили 4 вида наркотиков. "Мы ее положили на лечение. Не переживай, мама поправится, все будет хорошо", - сказала бабушка, и я заплакал. Маму положили на 6 месяцев, сначала в госклинику, потом в частную. 27 июня 2024 года ее выписали, но дома она не пробыла и двух минут. Сбежала", - с дрожью в голосе рассказывал суду юноша.

По его словам, пока мама лежала в лечебнице, бабушка со своей сестрой убирались в ее квартире, там был наркопритон. Оттуда вынесли 25 мешков мусора, диван сгнил. Потом эту квартиру продали.

"Мать приходила домой к нам ночью, под утро, и так продолжалось долго, я просыпался от испуга, уходил спать с бабушкой и дедушкой. Мне было страшно. Я просил не открывать ей дверь, и чтобы она ушла. До конца жизни бабушка надеялась, что мать исправится, но она не исправилась. Она кидалась на нее, материлась, есть голосовые, которые она писала бабушке, ругательства, которые там есть, я не могу привести.

"Ты - главный провокатор, из-за тебя я такой стала", - говорила мама. Аже сильно постарела за месяц после выписки матери. Отношения у бабушки и матери были плохие. Но бабушка никогда не кричала на свою дочь, а та - наоборот. И бабушка ее боялась. Есть голосовое сообщение, где мама говорит: "Я найду таких людей, которые сделают так, что ты навсегда об этом пожалеешь. Вы 500 раз говорите, я никогда не изменюсь", - сообщил суду подросток.

Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление. В полиции сообщали, что по ситуации возбудили уголовное дело. А в середине мая дело направили в суд.

Пострадавшими по делу проходят 4 человека: выжившая заложница, ее тетя и две дочери ее отчима. Родственницы погибших пенсионеров до сих пор не понимают причин произошедшего и требуют максимального наказания для подсудимого.

В суде уже выступила главная потерпевшая и ключевая свидетельница. Женщина единственная, кто выжил в тот страшный январский день, когда в доме ее родителей развернулась настоящая бойня.