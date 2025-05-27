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"Мы бы требовали ему смертную казнь": суд по делу о захвате заложников начался в Актобе (видео)

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Захват заложников в Актобе
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/diapazonnews

В Актобе начался суд по делу о захвате заложников. В суде выступила пострадавшая, которую вместе с родителями взяли в заложники, передает телеканал "Астана".

Чудовищное преступление произошло в ночь с 13 на 14 января в одном из домов частного сектора Актобе. 41-летний мужчина проник в дом к своей знакомой. Женщину и её родителей он захватил в заложники. Своим жертвам он наносил многочисленные ножевые ранения и удерживал их нескольких часов. Уже после штурма пленников удалось освободить. Пожилых супругов обнаружили в погребе, к сожалению, спасти пенсионеров не удалось.

"Подсудимый нанёс более 20 ударов ножом, который он заблаговременно принёс с собой. Погибшей он нанёс ранения, несовместимые с жизнью. По результатам экспертиз, у Шаймагамбетовой были повреждены лёгкие, сердце, органы брюшной полости. Также имелись многочисленные ранения обеих рук и шеи", - зачитал старший прокурор управления прокуратуры Актюбинской области Ельдар Абиев.

Сразу после начала процесса подсудимый обратился к суду и потребовал не показывать его лицо. Сам подсудимый вёл себя спокойно, без эмоций заслушал обвинительный акт. Пострадавшими по делу проходят 4 человека: выжившая заложница, её тётя и 2 дочери её отчима. Родственницы погибших пенсионеров до сих пор не понимают причин произошедшего и требуют максимального наказания для подсудимого.

"Мы бы требовали ему смертную казнь. За то, что он так поступил с нашими родителями, с пожилыми, беззащитными, слабыми людьми он такое сделал. К сожалению, нет смертной казни. Есть только пожизненное заключение, мы требуем пожизненного заключения", - выступила пострадавшая Анара Тажмуханова.

"Наш папа работал в полиции, уже давно вышел на пенсию. Он перенёс онкологию, лечился в Турции, всё прошло успешно. Со своей женой папа прожил около 7 лет. Она была прекрасной женщиной, относилась к нам, как к родным дочерям. И этот человек просто взял и лишил их жизни", - рассказала другая пострадавшая Элеонора Алиева.

Захватившего заложников мужчину обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса: «Убийство двух лиц, с похищением человека либо захватом заложника, совершенное с особой жестокостью», «Незаконное лишение свободы с применением насилия и оружия», «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

По совокупности статей ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Главное судебное разбирательство по делу назначено на 9 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249154-my-by-trebovali-emu-smertnuyu-kazn-sud-po-delu-o-zahvate-zalozhnikov-nachalsya-v-aktobe-video/