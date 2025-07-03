"Она ударила топором": подсудимый обвинил заложницу в убийстве отчима в Актобе

Обвиняемый по делу о захвате заложников в Актобе частично признал свою вину в суде. Прокуратура требует для него пожизненного заключения, передает МИА "Казинформ".

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжается рассмотрение дела обвиняемого в убийстве двух человек и захвате заложницы. Он частично признал вину и извинился перед участниками процесса.

По словам обвиняемого, в январе 2025 года он проник в дом по просьбе своей бывшей невесты, где убил ножом ее 75-летнюю мать, а тело бросил в подвал. Согласно показаниям мужчины, отчим девушки начал размахивать ножом. Подсудимый заявил, что топором погибшего ударила экс-возлюбленная.

"Она подбежала и ударила его топором. Тот упал", - сказал мужчина.

Также он объяснил, что взял ее в заложницы, чтобы она признала свою вину в убийстве отчима. Мужчина утверждал, что не собирался убивать девушку.

Во время судебных прений прокурор просила признать подсудимого виновным и приговорить к пожизненному лишению свободы.

По ее словам, обвиняемый действовал осознанно, не был в состоянии аффекта и не страдает психическими заболеваниями. Она также потребовала удовлетворить иск потерпевших о компенсации.

Потерпевшие поддержали обвинение. Подсудимый, в свою очередь, попросил смягчить наказание, сославшись на мать и маленького ребенка. Он заявил, что "не такой жестокий человек" и хотел просто "жить счастливо".

Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление. В полиции сообщали, что по ситуации возбудили уголовное дело. А в середине мая дело направили в суд.

Пострадавшими по делу проходят 4 человека: выжившая заложница, ее тетя и две дочери ее отчима. Родственницы погибших пенсионеров требуют максимального наказания для подсудимого.

В суде уже выступила главная потерпевшая и ключевая свидетельница - единственная, кто выжил в тот страшный январский день, когда в доме ее родителей развернулась настоящая бойня.

Также в суде показания дал внук погибших. Он многое рассказал о своей матери, в частности, упомянул о наркозависимости.